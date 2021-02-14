14 Şubat’ta aşk mektubu yazmak isteyenler için ücretsiz yapay zeka botu geliştirildi
ABD’li bir şirket tarafından geliştirilen Sevgililer Günü botu, verilen bazı basit bilgileri kullanarak duygularını kağıt üzerinde ifade etmekte zorlanan kişiler için aşk mektubu kaleme alıyor.
ABD merkezli CopyAI'nin geliştirdiği bot, Generative Pre-Training Transformer (Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü 3 / GPT-3) adlı yapay zeka teknolojisini kullanıyor. GPT-3 önceden eğitilmiş algoritmaları kullanarak şiir yazabiliyor, metin çevirebiliyor ya da diyalog kurabiliyor.
Independent Türkçe’nin aktardığı Daily Mail haberine göre, CopyAI, GPT-3'yi bir dizi Sevgililer Günü kartı örneği göstererek geliştirdiğini bildirdi. Şirketin kurucularından Chris Lu, "Ona birkaç Sevgililer Günü kartı örneği verdim. Gerisini AI halletti" dedi.
Aşk mektubunu saniyeler içinde kaleme alan bot ücretsiz kullanılabiliyor.
Sevgilisine AI'ın yazdığı bir mektup göndermek isteyen kişilerin valentinesday.ai adlı internet sitesine e-posta, Facebook ya da Google hesabıyla giriş yapması gerekiyor. Bunun ardından mektubun yazıldığı kişinin ve onun sevilen özelliklerinin belirtilmesi isteniyor.
Sevgililer Günü botu bundan kısa süre sonra arasında seçim yapılabilecek birkaç aşk mektubu örneği sunuyor. Ayrıca, metinleri kopyalama şansı da var. Böylece arzu eden kişiler yazıları düzenleyebiliyor.
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