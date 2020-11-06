14 yaşında koronadan hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, astım hastası 14 yaşındaki Semir Şair, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 16:04
14 yaşında koronadan hayatını kaybetti
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Sakarya Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi’nde astım-bronşit hastası Semir Şair, geçen hafta pazartesi günü rahatsızlanınca Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Koronavirüs testi pozitif çıkan Şair, tedaviye alındı. Semir Şair, 3 gün sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semir Şair, Değirmendere Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.


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