15 bin kişi yanıtladı: İnce parti kursa oy verir misiniz?
Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni parti ile ilgili "Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?" sorusunun yöneltildiği bir anket yapıldı.
Yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyada yapılan bir anket çalışması dikkat çekti.
Sosyal içerik platformu Onedio'da yapılan ankette kullanıcılara "Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?" sorusu soruldu.
Halen devam eden ve yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı ankete göre sözkonusu soruya kullanıcıların yüzde 70'e yakını 'hayır' yanıtı verdi.
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