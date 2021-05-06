15 Mayıs’ta pazarlar açılabilecek ama o hafta bayram nedeniyle haller kapalı olacak

06 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Salgın önlemleri kapsamında yürürlüğe giren yeni kısıtlamalar nedeniyle ürünleri ellerinde kalan çiftçilerin, bu sebze meyveleri çöpe dökerek isyan etmesi üzerine semt pazarlarının 8 Mayıs ve 15 Mayıs’ta açılabileceğine karar verildi.

Ancak bu karar yaşanan sorunu tek başına çözmeyecek. Çünkü 15 Mayıs Cumartesi günü bayram tatiline denk geliyor. Bu tarihte semt pazarları açık olacak ama bayram tatili nedeniyle sebze meyve halleri kapalı kalacak. Bu nedenle 15 Mayıs’ta pazar açmanın hiçbir yararı olmayacağını dile getiren Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “O gün de açılsın, elinde ürünü kalan pazarcı esnafı çıkıp satmaya çalışsın ama genel resme baktığımızda o gün çok işlevsiz kalacak. Biz bu nedenle Ramazan Bayramı’nın arife günü olan çarşamba günü de pazarları açmak istiyoruz. Çünkü hem bayram öncesi olduğu için vatandaşın ihtiyacını gidermesi gerekiyor hem üreticinin elindeki ürünü eritmesi gerekiyor” dedi. Tavşan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘PAZARCILAR GEZSİN’

“Bizim ilk önerimiz pazarcı esnafının kendi arabaları ile sokakları gezerek bu hizmeti vatandaşın ayağına götürmesiydi. Pazarcıları bölgelere ayırılırlar, onlar ürünleri 1-2 kiloluk paketleyip satarlar sokak aralarında dedik. Türkiye’de 10 binden fazla pazarcı da evde yatıyor yani onlar da mağdur. Ancak bu öneri kabul edilmedi.”

‘ÇOĞU BOŞ KALACAK’

Bu tarz kararların sektör mensuplarına ve temsilcilerine danışılmadan alındığı için büyük karmaşıklıklara sebep olduğunu dile getiren Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, tek bir gün açılan pazarda tezgâh açmanın pazarcı esnafı açısından çok büyük bir risk olduğunu söyledi. Ali Karaca, şu yorumu yaptı:

“O gün getirdiğimiz bütün malları satmamız lazım, aksi takdirde elde kalan bütün mallar çürüyecek. Pazarcı esnafının sermayesi böyle bir riski almaya yetmez maalesef. Özellikle 15 Mayıs’taki pazarı kimse açamaz. Bayram tatilinde kim pazara gidecek ki? Vatandaşın asıl ihtiyacının olduğu gün arife günüdür, pazar açılacaksa o hafta iki gün üst üste açılmalıdır.”

Ayrıca bütün semt pazarlarının tek bir gün açılmasıyla birlikte esnafın pazarlara yetişemeyeceğini de belirten Karaca, “Yani esnaf perşembe bir yerde cuma başka bir yerde açıyordu pazarı, şimdi aynı gün içinde her yere pazar açarsanız o pazarların birçoğu boş kalır. Esnaf en fazla bir bölgedekine gidebilir, diğer bölgedeki pazar tezgâhları boş kalır. Vatandaş da ürün çeşitliliğine ulaşamaz olur” diye konuştu.

YURTTAŞ UYGUN FİYATLA ULAŞABİLMELİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pazarcıların Ramazan Bayramı’nın arife günü iki gün üst üste açık olma isteğini desteklediklerini söyledi.

Bendevi Palandöken, bu konuda şöyle konuştu: “15 Mayıs Cumartesi günü bayram gününe denk geldiği için pazarcı esnafı halden ürünleri alamayacak. Önceden alsa ürünler ellerinde çürüyecek. Biz bu konuda pazarcı ve hal esnafının talebini destekliyoruz. Bu şekilde hem ürünlerin zayi olması engellenir hem bayram öncesi vatandaşlar meyve-sebzeye ucuz fiyatlarla ulaşabilir. Bu ürünlerin ziyan olması milli servet israfı demektir. Bu konuda çok hassas davranılmak zorunda.”