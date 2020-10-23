1.5 milyon yaşlı evde yalnız

23 Ekim 2020 Cuma, 05:30

Yaşlılara bakım merkezlerindeki kapasitenin yaşlı nüfusun yüzde 1’ini bile karşılamadığına dikkat çekildi. Politika notunda şunlar yer aldı:

Türkiye yaşlanıyor: Türkiye’de her 100 kişiden 9’u 65 yaş veya üzerinde. Dünya genelinde 1950’den beri yaşlı nüfus oranı 2.5 kat artarken, Türkiye’de 5 kattan fazla arttı. Yaşlıların 2023’te nüfusunun yüzde 10.2’sini, 2040’ta 16.3’ünü, 2080’de ise 25’ini oluşturması bekleniyor.

Yüzde 20si yoksul: Aile içinde yaşlı bakımı üstlenenlerin yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Evde bakım yardımının yalnızca çok muhtaç ailelere veriliyor olması, pek çok ailede kadınların bu görevi ücretsiz olarak yerine getirdiği anlamına geliyor. Bu durum, kadınların yaşlılıklarında yoksulluk içinde yaşayacakları anlamına geliyor. Türkiye’de en yoksul kesim yaşlı kadınlar. Yoksul yaşlıların yarısından çoğunu kadınlar oluşturuyor. Türkiye’de yaşlılar içindeki yoksulluk oranı yüzde 20’ye yaklaştı.

Kadınlar yalnız: Türkiye’de tek başına yaşayan 1.5 milyon yaşlı vatandaş bulunuyor. Bunların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Yaşlı vatandaşlar sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar çekiyor.

Kayıt dışı: 2019 itibarıyla 65 yaş üstü 851 bin kişi çalışıyor, yüzde 92’si kayıt dışı.