15 Temmuz gazileri için "şeref aylığı" talebi

18 Eylül 2020 Cuma, 11:26

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Aylar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gazilerin güncel bazı konularda taleplerinin bulunduğunu, bunları dile getirmek için aracı olduklarını ve yetkili makamlarla da paylaştıklarını belirtip şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle er ve erbaş olan şehitlerimizin evli olma durumları ile ilgili geride kalan anne ve babalarına bağlanan maaşlarda farklılıklar olabiliyor. Bizler bunun düzenlenmesini, ailelere bağlanan tüm aylıkların net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyoruz. Bu durumda yaklaşık 5-6 bin kişi var."

Aylar ikinci talebini de şu ifadelerle dile getirdi:

"İkinci olarak şu an İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs gazilerimize verilen şeref aylıklarının 15 Temmuz gazilerine de bağlanmasını talep ediyoruz. Örneğin ben terör gazisiyim, istihdamın yanı sıra malullük aylığı da alıyorum. 15 Temmuz gazilerimizin ise istihdamın dışında aylık hakkı bulunmuyor. Özellikle bu sebeple 15 Temmuz gazilerimize de şeref aylığı bağlanmasını bekliyoruz. Bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor. Devletimiz şehit aileleri ve gazilerimize her daim hassas davranmaktadır. Bu taleplerimizin de en kısa zamanda gerçekleşeceğine inancımız tam."



