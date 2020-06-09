15 Temmuz gazileri ödenmeyen paraları için sokağa çıktı: Verilen sözler yerine getirilmedi!

09 Haziran 2020 Salı, 14:37

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan 15 Temmuz gazileri basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz gazileri, "2016 Temmuzundan bu yana hükümetimiz tarafından bizlere birtakım sözler verilmiş fakat bu sözlerin bir kısmı ne yazık ki yerine getirilmemiştir. Tutulmayan sözler yüzünden şehit yakınları ve gaziler olarak kırgınlığımızı ifade etmek istiyoruz" dediler.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

15 Temmuz gazileri "Bizler 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler olarak hiçbir konuda pozitif ayrımcılık talep etmiyoruz. Aziz milletimiz bilsin ki; 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler olarak bizler ilgili kurumlar tarafından adeta 2. sınıf şehit yakını ve gazi muamelesi görmekteyiz" görüşünü dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Gazilere yapılan yanlışlar şahsıma yapılmıştır" sözlerini hatırlatan gaziler, 15 Temmuz sonrası kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Derneği’nin 'tabela dernekten öteye geçemediğini' söylediler.

Şehit yakınları ve gaziler, kendileri için toplanan ve devletin kasasında olduğu açıklanan 300 milyon TL’nin ivedilikle son kuruşuna kadar muhataplarına dağıtılmasını istediler.