15 Temmuz gazileri, TTK Başkanı Yaramış’ın istifasını istedi

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

TTK Başkanı Yaramış’ın katıldığı bir programda kullandığı “Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor” ifadeleri tepki çekmişti. Önce açıklamalarının bağlamından koparıldığını söyleyen Yaramış, ardından “karışmamış yerine karışmış dediğini” belirtmişti. Yaramış’ın açıklamalarına tepki gösteren bir grup 15 Temmuz gazisi, TTK önünde basın açıklaması yapacaklarını açıkladı. 15 Temmuz gazisi Ufuk Yegin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un “Sayın Fethullah Gülen” sözlerini anımsattı. “Pişmanlık ve af” konusuna yönelik son zamanlarda yapılan açıklamaların giderek arttığını kaydeden Yegin, “Şehit yakınları ve gaziler olarak rahatsızlık duyuyoruz. Asla müsamaha göstermeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye karşı duruşumuz neyse bugün de odur” dedi. “Pişmanlığın ölçütü nedir? TTK başkanına bunu söylemek düşer mi” tepkisini gösteren Yegin, “TTK başkanının istifasını istiyoruz. Açıklamaları kesinlikle art niyetli. Sözleri hiçbir yere çekilmedi, gayet net. Duyduğumuzda anladığımız şey, asıl söylemek istediği şeydir” ifadelerini kullandı.

Kurumların tamamında FETÖMETRE uygulanması çağrısında bulunan Yegin, “FETÖMETRE uygulanmadan, bu tip çıkışların bitmeyeceğini biliyoruz. Tüm kamu kurumlarında FETÖMETRE’nin uygulanmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi. Gaziler, “Gazilik onurunu taşıyan herkesi tepki göstermeye çağırıyoruz” çağrısı ile bugün saat 12.30’da TKK önünde basın açıklaması yapacak.