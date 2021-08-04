15 Temmuz gazisinin öldürülmesine ilişkin yakalama
Gazi olan Fatih Orhan'ın, bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan'ın, bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği 3 şüpheliden Y.A.'yı gözaltına aldı.
"Kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olan şüpheli, emniyetteki ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti.
Polis ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
NE OLMUŞTU?
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, 2 Ağustos'ta Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
- Marmaris’te tatil ve yangın bir arada
- Alevler geceyi gündüze çevirdi
- İzmir'de korkunç kaza: 1 şehit, 1'i polis 4 yaralı
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- Yangın AKP'ye sıçradı
- Özcan, belediye meclisinde AKP'li üyelere çay fırlattı
- Gözaltına alan polisin adını eline yazarak tehdit etti
- Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş gerçek enflasyonu açıkladı
- Datça'da şiddetli deprem
- Oyuncu Hüseyin Özay yaşamını yitirdi
- ‘Klorokin’ için Bilim Kurulu’nu işaret etti