15 Temmuz gazisinin öldürülmesine ilişkin yakalama

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan'ın, bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiğini belirlediği 3 şüpheliden Y.A.'yı gözaltına aldı.

"Kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olan şüpheli, emniyetteki ifadesinde sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını iddia etti.

Polis ekiplerinin diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, 2 Ağustos'ta Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.