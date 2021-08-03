15 Temmuz gazisi, İstanbul Beykoz'da bıçaklanarak hayatını kaybetti
15 Temmuz gazisi Fatih Orhan, Beykoz'da uğradığı bıçaklı nedeniyle saldırı hayatını kaybetti.
15 Temmuz gazisi Fatih Orhan, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.
Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fatih Orhan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olmuştu.
Polis, olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.
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