15 Temmuz’a ilişkin tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı yaverleri tahliye edildi

07 Temmuz 2020 Salı, 02:00

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda gerçekleşen eylemlere ilişkin davada tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaverleri Mete Semercioğlu ve Erkan Kıvrak’ın tahliye edildiği ortaya çıktı. Savcı, geçen hafta açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında iki sanık hakkında “darbeye teşebbüse yardım” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Geçen mart ayında ise Erdoğan’ın bir diğer yaveri Şafak Deliacı tahliye olmuştu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Temmuz’da görülen darbe girişiminin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı ayağına ilişkin davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcı mütalaasında 90 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Sanıklardan 134’ü hakkında ise “darbeye teşebbüse yardım” suçundan 20 yıla kadar hapis talep edildi. Bu kişiler arasında en dikkat çekeni, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaveri olarak görev yapan isimler oldu.

MÜTALAADAKİ SUÇLAMALAR

Savcı, bu isimlerden Kara Yaver Mete Semercioğlu, Hava Yaver Erkan Kıvrak ve Deniz Yaver Şafak Deliacı’nın “darbeye teşebbüse yardım” suçundan 20 yıla kadar hapse mahkûm edilmesini istedi. Mütalaada bu isimlerin, Erdoğan’ın başyaveri eski Albay Ali Yazıcı ile beraber kalkışmadan bir gün önce bir toplantı yaparak Erdoğan’ın darbe girişimi sırasında bulunduğu yeri öğrenip suikast timine haber verilmesi konusunda karar aldıkları belirtildi. Bu isimlerin yaptıkları plan doğrultusunda kalkışma sırasında Erdoğan’ın yerini öğrendikleri ve suikast timine bildirdikleri savunulan mütalaada, bu eylemlerin darbeye teşebbüse yardım suçunun yanı sıra “Cumhurbaşkanına suikast suçuna yardım” suçunu da oluşturduğu ancak tüm bunların bir bütün olarak değerlendirildiğinde “anayasayı ihlal suçuna yardım” olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Mütalaanın ardından mahkeme, duruşma sonunda verdiği ara kararla Semercioğlu ve Kıvrak’ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, daha önce mart ayında da Erdoğan’ın deniz yaverliğini yapan Deliacı’yı tahliye etmişti.

Erdoğan’ın başyaveri Ali Yazıcı ise darbeyi planlayan Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olduğu gerekçesiyle Genelkurmay çatı davasında yargılanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Erdoğan’ın bir diğer yaveri olan Furkan Özdaban da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl hapse mahkûm edilmişti. Jandarma Yaver İsmail Terzi ise darbe girişimi sırasında izinliydi.