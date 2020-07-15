15 Temmuz'da darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş paylaştı! "Hala bana o soruyu soruyorlar!"

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde TRT binası basılmış, spiker Tijen Karaş'a zorla bildiri okutulmuştu. Karaş, 15 Temmuz’un yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:38
Abone Ol google-news

15 Temmuz darbe girişimi sırasında iliklerine kadar korkuyu yaşadığını söyleyen Karaş, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle” ifadelerini kullandı. 


İŞTE O TWEET


Video Haberler