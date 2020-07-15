15 Temmuz'da darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş paylaştı! "Hala bana o soruyu soruyorlar!"

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:38

15 Temmuz darbe girişimi sırasında iliklerine kadar korkuyu yaşadığını söyleyen Karaş, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle” ifadelerini kullandı.





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