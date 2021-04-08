15 Temmuz’da Muhafız Alayı’ndaki eylemlere ilişkin davada karar çıktı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da bulunduğu 497 sanıklı davanın karar duruşması, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Tutuksuz sanıkların son sözlerinin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı Murat İlhan eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı ile Marmaris’e gitmek için yola çıkan eski Yarbay Emin Güven’in yanı sıra sivil imamlar Murat Dayı ve Enver Aygün ile eski Özel Kuvvetler personellerinin de aralarında bulunduğu 19 sanıktan 16’sına “anayasal düzeni ihlal” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Alayda kalan aralarında erlerin de bulunduğu 102 sanık beraat etti.
Genelkurmay Başkanlığı’na baskın için alaydan ayrılan 117 sanıktan eski binbaşılar Fedakar Akça ve Halil Çınar, “anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Hüseyin Turan ise aynı suçtan müebbet hapis cezası aldı. Tamamı er 77 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hüküm kuruldu. 10 sanık beraat etti.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği’nin komutanı eski Binbaşı Osman Koltarla’ya “anayasal düzeni ihlal” suçundan müebbet hapis cezası verilirken tamamı uzman çavuş 81 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı. 5 sanık beraat etti.
TRT kampusuna baskına giden 141 sanıktan, TRT binasına yönelik işgali yöneten eski Albay Muhammet Tanju Poshor, darbe bildirisini TRT’de okutan sanık eski Yarbay Ümit Gençer ve eski yarbay Ekrem Işık ile eski Binbaşı Anıl Aktaş, “anayasal düzeni ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Bu grupta yer alan 2’si uzman çavuş 71’i er 73 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kuruldu. 4 sanık beraat aldı. “Cumhurbaşkanına suikast” suçundan yargılanan Poshor’a, bu suçtan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, eski Yarbay Emin Güver ise “cumhurbaşkanına suikast suçuna yardım”dan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı.
Genelkurmay çatı davasında “anayasal düzeni ihlal” suçundan 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, bu davada “kişiyi hürriyetini yoksun kılma” ve 5 kişiye yönelik “yaralama” suçlarından 61 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Öte yandan, darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan sonuçlanan 287. olan söz konusu dava, aynı zamanda Ankara’daki son “darbe davası” oldu.
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