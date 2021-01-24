15 yıl önce bugün öldürülen oyuncu Mümtaz Sevinç kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Mümtaz Sevinç, 15 yıl önce bugün ayrılmak istediği sevgilisi tarafından öldürüldü. "Sihirli Annem" gibi birçok ünlü dizi ve filmde rol alan sanatçı Mümtaz Sevinç kimdir?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Mümtaz Sevinç, 24 Ocak 2006’da, İstanbul Üsküdar’daki evinde birlikte yaşadığı Banu Daldır tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Özellikle "Sihirli Annem" dizisiyle Türkiye çapında büyük bir üne kavuşan ve 54 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Mümtaz Sevinç kimdir?
Mümtaz Sevinç, 9 Şubat 1952 tarihinde Elazığ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1964 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1994 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Mümtaz Sevinç, Devlet Tiyatrosu'nda, özel tiyatrolarda, Dizi ve çeşitli sinema filmlerinde oynadı.
Nazım Hikmet ve Mazlum Çimen'in şiirlerini de seslendiren sanatçı, ayrıca yabancı sinema filmlerinde dublaj çalışmaları da yaptı. Seslendirdiği yabancı oyuncuların arasında Michael Douglas, Michael Landon, Don Johnson, Steve McQueen, Steve Martin, Paul Newman, Alain Delon gibi oyuncular vardı. 1994 yılında başrollerini Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı "Şehnaz Tango" adlı dizide oynadı. 2006 yılında son olarak "Sev Kardeşim" adlı dizide Rasim Uzunoğlu karakterini canlandırırken; Hande Ataizi, Davut Güloğlu, Ahmet Gülhan, Zeynep Gülmez, Bülent Alkış, Defne Yalnız, Serdar Gökhan, Kamil Sönmez ve Yeliz Şar ile beraber rol aldı. Gülnur Sevinç ile olan ilk evliliğinden Şirin Sevinç adında kızı ve Özgür Sevinç adında oğlu oldu.
NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Mümtaz Sevinç, İstanbul Üsküdar’daki evinde 24 Ocak 2006 tarihinde, ayrılma kararı aldığı kız arkadaşı Banu Daldır tarafından yatağında uyurken öldürüldü. Cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Adana’ya gönderildi ve Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÖDÜLLERİ
1999 - İsmet Küntay En İyi Erkek Oyuncu Tiyatro Ödülü
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
1964 - Peter Pan: James Matthew Barrie - Ankara Devlet Tiyatrosu
1965 - Köşebaşı: Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1965 - Bal Sineği: Aydın Arıt - Ankara Devlet Tiyatrosu
1965 - Keziban (oyun): Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1966 - Yakut Balık: Ergun Sav - Ankara Devlet Tiyatrosu
1978 - Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi: Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Elif Ana: Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1979 - Kırmızı Sokağın Suzan'ı: Erdoğan Aytekin - Ankara Devlet Tiyatrosu
1981 - Küçük Adam N'oldu Sana: Hans Fallada - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - Yaz Misafirleri: Maksim Gorki - Ankara Sanat Tiyatrosu
1982 - 1983 - Sultan Kız: OSMAN GÜNGÖR FEYZOĞLU - Ankara Devlet Tiyatrosu
1983 - Son Gülen: Anthony Shaffer - Ankara Devlet Tiyatrosu
1984 - Osmancık: Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu -
1985 - 1986 - 10. Senfoni: Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu
1985 - 1986 - Karakolda: Sidney Kingsley - Ankara Devlet Tiyatrosu
1986 - İnsanlar ve Hayvanlar: Jean Bruller Vercors - Ankara Devlet Tiyatrosu
1987 - Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Aycborn - Ankara Devlet Tiyatrosu
1989 - 1990 - Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını: Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu
1990 - 1991 - Vatan Diye Diye: Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu
1990 - Barbaros Hayrettin (oyun): Fazıl Hayati Çobanlıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu
1991 - 1992 - Tamirci: Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu
1992 - 1993 - Bahar Noktası: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu
1994 - 1995 - Yeşil Papağan Limited: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1995 - Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış
1995- 2006 - Kamyon: Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - 1999 - Ferhat İle Şirin: Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 - 2006 - Odada Savaş: Bakırköy Belediye Tiyatrosu
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
2006 - Sev Kardeşim (Rasim Uzunoğlu) (TV Dizisi)
2005 - Nehir (Sait) (TV Dizisi)
2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Yusuf Akdoğan) (TV Dizisi)
2003 - Çılgın Cuma (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2003 - 2004 - Sihirli Annem (Umur) (TV Dizisi)
2002 - Emanet (Cemil) (TV Dizisi)
2002 - Azap Yolu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2001 - Çifte Bela (Osman) (TV Dizisi)
2001 - Tatlı Hayat (Muhlis) (TV Dizisi)
2000 - Savunma (TV Filmi)
2000 - El Dorado Yolu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2000 - Baykuşların Saltanatı (TV Dizisi)
1999 - Sır Topraklar (Seslendirme) (Video)
1999 - Sır (Ferhan) (TV Filmi)
1999 - Hayal Kurma Oyunları (Kayınbirader) (Sinema Filmi)
1998 - Hoşçakal Yarın (Avukat) (Sinema Filmi)
1998 - Gülün Bittiği Yer (Amir) (Sinema Filmi)
1997 - Kolsuz Bebek (Halit) (TV Filmi)
1997 - Eltiler (Aziz) (TV Dizisi)
1997 - Deli Divane (Beyefendi) (TV Dizisi)
1996 - Kurtuluş (General Ali Fuat Paşa) (TV Dizisi)
1994 - Şehnaz Tango (Ziya) (TV Dizisi)
1992 - Mahallenin Muhtarları (Temel'in Patronu) (TV Dizisi)
1991 - Kuzuların Sessizliği (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1989 - Sahibini Arayan Madalya (Avukat Mehmet Ali Bey) (Sinema Filmi)
1987 - Su Perisi Kayıklar (Seslendirme) (TV Filmi)
1985 - Parmak Damgası (Aytaç Arman Seslendirmesi) (TV Dizisi)
1984 - Miami Vice (Kanun Namına (Don Johnson Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)
1979 - San Francisco Sokakları (Michael Douglas Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)
1976 - Köle Isaura (Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)
1975 - Pembe Panterin Dönüşü (Christopher Plummer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
1972 - Baba (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
1959 - Bonanza (Michael Landon Türkçe Seslendirme) (TV Dizisi)
1956 - Devlerin Aşkı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
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