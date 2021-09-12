15 yıl sonra mezun olan Simge Sağın hastanelik oldu

12 Eylül 2021 Pazar, 09:32

Simge Sağın, 15 sene önce başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden iki gün önce kep atarak mezun oldu.

Mezuniyet sırasında sahneye çıkan Simge Sağın, söylediği şarkılarla mezun olan öğrencileri eğlendirdi. Gece boyunca eski ve yeni şarkılarını söyleyen Simge Sağın, adeta kendi mezuniyetinde şov yaptı.

HASTANELİK OLDU

Fakat, yağmur ve rüzgârın azizliğine uğrayan ünlü şarkıcı soluğu hastanede aldı.

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Simge Sağın, “Dün akşamki mezuniyet töreninde heyecanımda rüzgâra ve yağmura maruz kaldım.Bugün kas spazmı ile hastaneye başvurdum. Ağrılarım yüzünden ne yazık ki bu gece sezon boyunca sahne aldığım mekânda olamayacağım. Tüm gelecek olanlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

GENÇ KIZLARA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

İTÜ'den 15 yıl sonra mezun olan Sağın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma… Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum.”