Simge Sağın 15 yıl sonra mezun oldu

10 Eylül 2021 Cuma, 10:12

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı.

Kalan iki dersini verdikten sonra mezun olan Simge uzaktan eğitimini tamamlamış oldu. 40 yaşındaki şarkıcı, 15 yıl uzattığı okulundan mezun olmanın sevincini yaşadı.



Sağın, geçtiğimiz akşam düzenlenen kep atma törenine katıldı. Törenden paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Sağın, kep töreni sonrası bir konser vererek öğrenci arkadaşlarına unutulmaz dakikalar yaşattı.



Pandemi döneminin kendisi için faydalı geçtiğini söyleyen ve 15 sene önce bitiremediği konservatuvara dönen Simge Sağın, mezun olmak için çok çalıştığını belirtti.

40 yaşındaki şarkıcı “Kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Şimdi diplomalı ve konservatuvar mezunuyum” diyerek duygularını dile getirdi.

"GENÇ KIZLAR SİZE ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJIM VAR"



Sağın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı:

“Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma… Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum.”