1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı
Kuşadası'nda, 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, villayı sahibine yıktırdı.
Kuşadası'nda profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur, Kadınlar Mahallesi'nde 'Anıt Ağaç' olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı gördü. Baydur, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve aralarında Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın da bulunduğu uzman bir ekip, ağacı incelemek için söz konusu adrese gitti. Ekip, bölgeye vardığında asırlara meydan okuyan zeytin ağacının hemen yanına 2 katlı bir villa inşa edildiğini gördü.
EKODOSD tarafından yapılan ön çalışmada zeytin ağacının bin 500 yıllık olduğu tespit edildi. Çalışmanın ardından durum Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirildi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi, 588'inci Sokak, 1806 Ada, 3 Nolu parselde yer alan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğunu belirledi. Villa, sahibi tarafından zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı.
Kuşadası'nda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizin doğal ve tarihi yapısını bozan her şeyin takipçisiyiz. 5 yıllık ruhsat süresi dolan villa zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde dün sahibi tarafından yıkıldı" diye konuştu.
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