159 yıldır denize ışık tutuyor

29 Kasım 2020 Pazar, 09:33

1861 yılında Osmanlı Döneminde Ereğli koyunun güney ucunda burun üzerine kurulan fener denizden 52 metre yükseklikte, 26 metre kule yüksekliği ile görev yapıyor. Işığı 16 mil uzaklıktan görülme gücüne sahip olan ve metal kule üzerinde yükselen fenerin hemen yanında birde gardiyan evi bulunuyor. Sultan Abdülmecit döneminde bütün parçaları Fransa’dan getirilip kurulan fener, 159 yıldır gemilere ışık tutuyor. Asırlardır tarihe karşı ilk günkü haliyle dimdik duran fener, drone ile havadan görüntülendi.

Marmaraereğlisi İlçesinin içinden çıkan dar toprak yolla kısa sürede ulaşılan fener ve gardiyan evi etrafında tel örgü çevresinde boş alan üzerinden dolaşarak burunun her iki yanına gidilebilir.

Fener ve gardiyan binası ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce koruma altında bulunuyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bir buçuk asırdır görevini layıkıyla yerine getiren deniz feneri hakkında yaptığı açıklamada, "Şimdi bizim Tekirdağ’daki taşınmaz kültür varlıkları içerisinde en önemlilerinden bir tanesi Marmaraereğlisi Deniz Feneri. 1861 yılında Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılıyor. Bir bütün olarak tüm parçaları Fransa’dan getiriliyor ve buraya monte ediliyor. Yaklaşık 159 yıldır bu fener denizcilere ışık oluyor, gemilere yol gösteriyor. Taşınmaz kültür varlığı olması açısından geçmişten bugüne ulaşan bu deniz fenerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak tabii ki bizim görevimiz, bakanlığımızın görevi. Bu fener bu manada taşınmaz kültür varlığı olması açısından önem arz eden bir konu. Mülkiyeti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı. Bildiğim kadarıyla eskiden bekçisinin de olduğu bir müştemilatı da vardı. Orada şimdi artık bekçi durmuyor. Otomatik kendisinin yönlendirmesi ile çalışmalarına devam ediyor. Tekirdağ Taşınmaz Kültür Varlıkları açısından zengin bir il. 600 civarında taşınmaz kültür varlığı var. Bunlardan en önemlileri de hem Hora Feneri hem de Marmaraereğlisi’ndeki Fener. Bunlar tarihe tanıklık etmiş fenerler. 159 yıldır gemilerimize yol göstermişler bundan sonra da göstermeye devam edecekler" diye konuştu.

