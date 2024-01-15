16 Ocak BOLU GEREDE elektrik kesintisi: GEREDE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

BOLU GEREDE ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEREDE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEREDE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

GEREDE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAŞ, ÇUKURCA, DEMIRCI, HASANLAR, KALAÇ, KURTLAR, MANDIRA, MERKEZ, SEYFE, YAMAN mahallelerinde AKBAS KÖY YOLU, AKBAŞ KÖYÜ YOLU, ÇALAMAN KÖY YOLU, ÇALAMAN KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA KÖY YOLU, ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA MANDIRA YOLU, DEMIRCI MAHALLESI YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, KALAÇ KÖYÜ YOLU, KURTLAR, KURTLAR MAHALLESI YOLU, KÜLEF KÖYÜ SEYFE MAH, KÜLEF KÖYÜ YOLU, MUKAMLAR KÖY YOLU, MUKAMLAR KÖYÜ YOLU, SEYFE MAHALLESI YOLU, YAMAN MAHALLESI YOLU, ZEYNELLER KÖYÜ YOLU MEVKİ, ZEYNETLER KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.