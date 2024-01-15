16 Ocak İSTANBUL ŞİŞLİ elektrik kesintisi: ŞİŞLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İSTANBUL ŞİŞLİ ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ŞİŞLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ŞİŞLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah KÜÇÜK BAHÇE, MİRALAY KAZIMBEY, YENİ İLHAN sk / MEŞRUTİYET mah ALBAY SADİ ALANTAR, EBE KIZI ÇIKMAZI, ELHAN, KEVSER, KÜÇÜK BAHÇE, MELEK, SUNA KIRAÇ, YENİ İLHAN, İNAN KIRAÇ sk bölgelerinde 16/01/2024 16:00:00 - 16/01/2024 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.