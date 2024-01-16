16 Ocak İZMİR KARABAĞLAR elektrik kesintisi: KARABAĞLAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:04

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:04

İZMİR KARABAĞLAR ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARABAĞLAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARABAĞLAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında AYDIN; İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında AYDIN MH.; 4190. SK., 4274. SK., 4275. SK., 4276. SK., 4277. SK., 4278. SK., 4279. SK., 4280. SK., 4281. SK., YEŞİLLİK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır