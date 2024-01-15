16 Ocak KOCAELİ DARICA elektrik kesintisi: DARICA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ DARICA ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DARICA'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ DARICA ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DARICA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DARICA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
DARICA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ADALET, ADALET SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOSTAN SK., CANSU SK., CİVAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TURNA SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DARICA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BATTALGAZİ CD., BERİL SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER, MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKÜ SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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