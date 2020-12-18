17 gün boyunca sanal ortamda ücretsiz fuar gezintisi

18 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Çağdaş sanat sevenlerin her yıl en merakla beklediği fuarlardan olan Contemporary İstanbul (CI) zamanları bu sene gecikmeli de olsa geldi. Uzun kuyruklar sonrası içeri girilen, tıklım tıklım ortamda sanat eserlerini görmek için beklenen, ayaklarımıza kara suların indiği Contemporary İstanbul, bu yıl pandemi şartları gereği çevrimiçi. Fiziki fuarı arayanlar ise ilkbahara kadar bekleyecek.

Ancak üzülmesinler, çünkü 2021’de hem ilkbahar (27 Nisan-2 Mayıs 2021) hem de sonbahar olmak üzere iki kez Contemporary İstanbul heyecanı yaşanacak. Ancak evlerde kalınan, kısıtlamaların olduğu, hafta sonu ve yılbaşında dışarı çıkılamayan bugünlerde 15. Contemporary İstanbul’u sanal ortamda gerçekmiş gibi gezmek için fuar ekibinin aylardır geceyi gündüze kattığı belirtiliyor. Contemporary İstanbul’un dünkü basın toplantısında bu çalışmaları fuar ekibinden Melih İsmail İnan anlattı.

CI, “https://virtual.contemporaryistanbul.com” adresinde 19 Aralık 2020-6 Ocak 2021 tarihleri arasında gezilebilecek. Siteye girdiğiniz andan itibaren klavyenizin tuşlarıyla ilerleyebilecek, eserleri yakınlaştırarak görebileceksiniz. Hatta, fiziki ortamdaki gibi hızlıca ilerlemek isterseniz “shift” tuşuna basmanız yeterli olacak, “boşluk” tuşuna basarak sevincinizi “zıplayarak” gösterebileceksiniz.

Bununla da bitmiyor, gerçekteki sosyal ortamı aratmamak için sanal fuara getirilen özellikler arasında galerilerle direkt olarak bağlantıya geçmek de var. Eserlerin detaylı bilgilerine ulaşılabilecek ve satın alınabilecek. İnternet sitesinden çevrimiçi konuşmalar ve program da görülebilecek.

550 SANATÇI 1500 ESER

“Virtual” Contemporary Istanbul’da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak; 17 gün boyunca gezilebilecek “virtul.contemporaryistanbul.com” ücretsiz olacak. Basın toplantısına ev sahipliği yapan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve fuarın 15 yıldır ana sponsoru olan Akbank’ın Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, hem sanal hem de fiziki fuarla ilgili bilgiler aktardılar.

Ali Güreli toplantıda yaptığı konuşmada, “Sanal fuarı sanatseverler ücretsiz olarak gezebilecekler. İçinden geçtiğimiz dönem bizi, tüm dünyayı son hızla dijitalleşmeye itti, süreçleri hızlandırmayı mecbur kıldı. CI olarak sanal fuar çalışmalarımız vardı, ancak süreç bu planlarımızı hızlandırmamızı gerektirdi ve şimdi 15. edisyonumuzu sanal fuarımızla başlatıyoruz. Çağdaş sanat alanında yaptığı yenilikler ve gerçekleştirdiği ilklerle Türkiye’den adı İstanbul’la birlikte anılan bir markayı yaratan ve her zaman İstanbul’un dünya kültür sanat metropolleri arasında ilk üçte anılması için çalışan Contemporary Istanbul olarak virtual.contemporaryistanbul.com ile uluslararası sanat çevrelerinde bir ilk olacak bir sanal fuara imza atıyoruz. Sanal fuarımızın fiziksel fuarımızdaki tüm coşkuyu birikimi ve etkinliği yansıtacağını sevinerek göreceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KORONA GÜNLÜKLERİ KARNAVALI’

Akbank Sanat olarak bu önemli etkinlikte, küratörlüğünü sevgili Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı “Korona Günlükleri Karnavalı” karma sergisiyle yer alacağız. Contemporary Istanbul’un teknolojik altyapısı ve yenilikçi tasarımıyla sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunacağına inanıyoruz.

2021’DE İKİ FUAR MÜJDESİ

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’yle ayrıca konuşma ve sorularımızı yöneltme şansı elde ettik. Güreli, sanal fuarla ilgili detayları şöyle anlattı: “Biz buna nisan ayında karar verdik. Mayıs ayında sözleşmeleri imzaladık ve başlattık. Gece gündüz çalıştık. Sanal fuar, fiziki fuarın yerini tutmaz, bu doğru. Biz de ‘sanal fuar olmaz’ duygusunu nasıl ‘biraz da oluyormuş’ duygusuna taşıyabileceğimizi düşündük. Sanalda birkaç mekân tasarlandı, bir galeriden başka bir galeriye geçerken bambaşka bir mekâna da geçmiş oluyorsunuz.

Aynı fuardaki gibi bir resepsiyon alanı var. Bu fuara destek olan başta Akbank olmak üzere tüm sponsorların logolarını görüyorsunuz. Mümkün olduğunca gerçeğine yakın tasarlanmaya çalışıldı. Eserler uzaktan satın alınabilecek, hatta uzaktan pazarlık edebilecekler ya da sanatçılarla, galerinin direktörüyle ve yöneticisiyle sohbet edebilecekler. Sanat eserini en ince detayına kadar inceleme şansına sahip olabilecek ziyaretçilerimiz.”

Güreli, 2021’deki fiziki Contemporary İstanbul ile ilgili de müjdeli haberler vererek “Bir tanesi bahar ayında, diğeri sonbaharda iki adet fuarımız olacak. Belki 2022’de de aynısını yaparız. Belki bu bütün pazarın hoşuna gidecek. Belki her sene devam ederiz. Memnun da oluruz. İçeriğini de biraz farklılaştırabiliriz iki fuarın. Belki bahardakileri yalnızca Türk galerilerle, sonbahardakini yabancı galerilerle yapabiliriz. Çok fazla opsiyonumuz var” diye konuştu.