17. İstanbul Bienali sergileri 2022’ye ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 17. İstanbul Bienali sergileri, koronavirüs salgını nedeniyle 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mayıs 2021 Cuma, 04:00
17. İstanbul Bienali sergileri 2022’ye ertelendi
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Bu yıl yapılması planlanan 17. İstanbul Bienali sergileri, 17 Eylül-20 Kasım 2022 tarihlerine ertelendi. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), küratörler Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh ile tüm paydaş ve katılımcılarla birlikte alınan karara gerekçe olarak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle gelecek ayların belirsizliğini koruması gösterildi. 


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