17 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

BOLU ilinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYGANA mahallelerinde 50.YIL 1. SK., 50.YIL 2. SK., BEŞKAVAK SK., BOLU, BOLU CD., KANARYA, KANARYA SK., MEZBAHANE SK., TEVFIK TÜRESIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI mahallelerinde AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAGIZ KÖYÜ, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖYNÜK ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZDERE mahallelerinde KOZDERE MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIK, N KENDISI mahallelerinde ANKARA ZONGULDAK YOLU, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI mahallelerinde DOĞANCI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YENİYAPAR, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, OKÇULAR, SAĞLIK mahallelerinde 3648 sok, 3710, 3713, 3714 Sok., 3719, 3719 sok., 3726, 3731 SK., 3732 sk., AÇELYA SK., DR SADIK AHMET CD., DR.SADIK AHMET, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, GURBET, GURBET SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., KIRÇİÇEĞİ SK., MELİH SK., MÜJDE, MÜJDE SK., NASİP SK., OKÇULAR YOLU, SADIK AHMET, SAPMAZ SK., SARDUNYA SK., SERHAN SK., ŞEHİT MURAT DEMİR SK., VİRANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇAYIR, KÜÇÜKBERK mahallelerinde 2901, BOLU BELEDİYESİ ÇIĞIRTKANLAR M, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜZGARLAR mahallelerinde ANKARA BOLU YOLU, RÜZGARLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU SEBEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SEBEN ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIÇÖREN, ALPAGUT, ASAGI, AŞAĞI, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BAKIRLI, BELEN, BIYIKLAR, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇAMPINAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR, DEDELER, GÖKHALİLLER, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KARAKÖY, KARCA, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KÖKEZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, ÖRENCIK, SAHMANLAR, SEBENARDI, SOLAKLAR, SUSUZ, ŞAHMANLAR, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YUVA mahallelerinde 15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKASYA SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN, AKŞEMSETTİN SK., AKTAŞ SK., ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ANA CD-1., ANKARA CD., ATATÜRK CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, AYDIN SK., BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAHÇE SK., BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BELEN KÖYÜ YOLU, BİRİNCİ SK., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖY YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKMAK SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR MAHALLE YOLU, DEDELER KÖYÜ YOLU, DUMLUPINAR CD., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİH SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, HACIOĞLAN, HACIOĞLAN KÜME EVLER, HASAN POLATKAN SK., HASTANE SK., HELVACI SK., HOCA AHMET YESEVİ SK., HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISTIKLAL, IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İSTİKLAL CD., İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ, KARCA KÖYÜ YOLU, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAYA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIYI SK., KIZILAN, KIZILAN SK., KOCATAŞ SK., KORUCUK ASAGI MAHALLE YOLU, KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KUTSAL SK., KÜLTÜR SK., LEYLA SK., MEVLANA SK., MİMAR SİNAN SK., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SAKARYA SK., SANAYİ SK., SANTRAL, SANTRAL SK., SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SERÇE SK., SEYHAN SK., SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ YOLU, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., ŞENER SK., TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPECİK MAH, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULUSOY SK., YAVUZ SK., YAYLA SK., YAZ SK., YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.