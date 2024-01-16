17 Ocak DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde ANIT, ANIT SK., BEYZA SK., BURCU SK., EBRU SK., HÜSNÜ GONCA CD., KERVAN 2, KERVAN 2 SK., KERVAN SK., MIMOZA, MİMOZA SK., SELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde AKAY, BAKİ ÇELEBİ SK., CAMİİ 1 SK., DEMET SK., ERTUNA SK., HACI OSMANLAR SK., HÜRRIYET, İLLA CD., İMRAHOR SK., KAPAÇLAR SK., MESCİT SK., NARİN SK., PINAR YANI SK., SADIK REIS, SELVİ SK., YAKALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.