17 Ocak DÜZCE ÇİLİMLİ elektrik kesintisi: ÇİLİMLİ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:36

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:36

DÜZCE ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ÇİLİMLİ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ÇİLİMLİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 14:50-15:50 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZTARLA, KUŞOĞLU, N KENDISI mahallelerinde KIRAZTARLA, KİRAZTARLA KÖYÜ YOLU, KUŞOĞLU KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 16:10-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIMEŞE, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ mahallelerinde 822., AKÇAKOCA, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ KÖYÜ YOLU, ŞEHİT FİKRET ÖZTÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALILIK, N KENDISI mahallelerinde ÇALILIK, ÇALILIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.