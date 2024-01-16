17 Ocak İSTANBUL GÜNGÖREN elektrik kesintisi: GÜNGÖREN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

İSTANBUL GÜNGÖREN ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GÜNGÖREN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GÜNGÖREN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BALKAN, DİŞBUDAK, KAVAK, KIVIRCIK, MALAZGİRT, MURAT PAŞA, SAMİ PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YEŞİLYURT, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN, ÇINARLAR sk bölgelerinde 17/01/2024 09:00:00 - 17/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, ADEM YAVUZ, ESNAF, MALAZGİRT, NEŞELİ, SİNAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, ÇALDIRAN, ÇAMLAR, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 17/01/2024 13:00:00 - 17/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.