17 Ocak İZMİR ALİAĞA elektrik kesintisi: ALİAĞA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR ALİAĞA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ALİAĞA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ALİAĞA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI; AŞIK VEYSEL, İSİMSİZ46, ORTANCA, TUNCA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI MH.; PROF. MUAMMER AKSOY CD., TUNCA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında HOROZGEDİĞİ; BARBAROS elektrik kesintisi yaşancaktır