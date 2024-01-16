17 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR ilinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI; AŞIK VEYSEL, İSİMSİZ46, ORTANCA, TUNCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında ÇAKMAKLI MH.; PROF. MUAMMER AKSOY CD., TUNCA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında HOROZGEDİĞİ; BARBAROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; 6710, İSİMSİZ22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 6701. SK., 6703. SK., 6704. SK., 6710/1. SK., 6710/5. SK., ALİM DAĞHAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AKSOY; , 1750. SK., 1775/4. SK., 1780/2. SK., HASAN TAHSİN ABAKAN SK., YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YALI; , İSİMSİZ107, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ70, İDİL BİRET CADDESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YALI MH.; 6327. SK., 6328. SK., 6329/1. SK., 6329/2. SK., 6402. SK., 6403. SK., 6404. SK., 6405. SK., 6406. SK., 6415/1. SK., 6417. SK., 6419. SK., 6420. SK., 6421. SK., 6435. SK., 6439. SK., 6442. SK., 6445. SK., 6446/3. SK., 6436. SK., 6473. SK., 6474. SK., 6482. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , 1.ÜÇEVLER, İSİMSİZ10, MANOLYA, ÜRÜN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 2. ÜÇ EVLER SK., DİK YOKUŞ SK., SIRA KUŞÇULAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , KONUK, UZUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; ERİNÇ SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BADEMLER; , 15008, 15017. SK., 15035. SK., BADEMLER, İSİMSİZ30, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ56, İZMİR-SEFERİHİSAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında BADEMLER MH.; 15000, 15000/1. SK., 15001 SK., 15001/1 SK., 15003, 15003/1 SK., 15004. SK., 15005/1 SK., 15006/2, 15007 SK., 15009. SK., 15010, 15011. SK., 15012. SK., 15013 SK., 15014. SK., 15015. SK., 15016. SK., 15017 SK., 15018. SK., 15019. SK., 15020. SK., 15021, 15021/1 SK., 15022. SK., 15023. SK., 15024. SK., 15024/1. SK., 15025. SK., 15026. SK., 15027. SK., 15028, 15029. SK., 15030 SK., 15031 SK., 15033. SK., 15034 SK., 15035/2, 15035/3 SK., 15036 SK., 15037. SK., ANGARYA HALIL DIKMEN CIKMAZI, SADI BEY CIKMAZI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında OVACIK; , 16012, İHSANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında OVACIK MH.; 16000. SK., 16001. SK., 16002. SK., 16003. SK., 16004. SK., 16005. SK., 16007 SK., 16010 SK., OVACIK CD., ÜTOPYA MEVKİİ KÜME elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KUŞÇULAR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KUŞÇULAR MH.; 8026. SK., 8083 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KALABAK; SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KALABAK MH.; 3300/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YELALTI; , 3300/1, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ49, KEKLİKTEPE, SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YELALTI MH.; BEGONYA SK., ÇALIK, MANZARA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCE; , 3300/1, AKMEŞE, İSİMSİZ12, İSİMSİZ17, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ9, KEKLİKTEPE, ORTANCA, ÖZGÜN, SEFAKÖY, YEŞİLALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 11:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YENİCE MH.; BAĞCILAR, BORA SK., CESUR, ÇAMLIK SK., GÖKSU, İZMİR-ÇEŞME OTOYOLU, KARAYEL SK., KIRAÇ, MANZARA, PANAROMA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94, İSİMSİZ142, , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 14:00:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 14:00:00.000 saatleri arasında ALAÇATI MH.; ARES KOOPERATİFİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 14:00:00.000 saatleri arasında GERMİYAN; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 14:00:00.000 saatleri arasında KARAKÖY; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında GÖKÇEYURT; , GÖKÇEYURT KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında HAMZABABA MH.; HAMZABABA, HAMZABABA KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI; , SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU, SARIÇALI YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında SARIÇALI MH.; SARIÇALI YOLU KÜME EVLER, SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YEŞİLYURT; , TOKMAKALAN YOLU, YEŞİLYURT KÖYÜ, YEŞİLYURT KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLYURT YENİ, YEŞİLYURT YOLU, YEŞİLYURT YOLU KÜME EVLERİ, Yeşilyurt Yolu Kümeevler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ZEAMET; , SARIÇALI SK., ZEAMET YOLU KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ÇAMLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında İHSANİYE; , İHSANİYE, İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında İHSANİYE MH.; İHSANİYE, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında TURGUT; , BOZYER SK., İHSANİYE YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ULAMIŞ; , 1435 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ULAMIŞ MH.; 1435, 1436, 1436/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında BADEMLİ; , İSİMSİZ155, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ164, İSİMSİZ169, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ209, İSİMSİZ210, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ219, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ222, İSİMSİZ243, İSİMSİZ69, İSİMSİZ72, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ86, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ92, İSİMSİZ93, İSİMSİZ96, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, KARAHAYIT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında BADEMLİ MH.; HACIMUSA KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT; , İSİMSİZ212, İSİMSİZ268, İSİMSİZ269, İSİMSİZ272, İSİMSİZ276, İSİMSİZ281, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ284, İSİMSİZ285, İSİMSİZ306, İSİMSİZ307, İSİMSİZ308, İSİMSİZ309, İSİMSİZ310, İSİMSİZ311, İSİMSİZ312, İSİMSİZ313, İSİMSİZ314, İSİMSİZ315, İSİMSİZ337, İSİMSİZ339, İSİMSİZ75, İSİMSİZ77, ODEŞE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında OVAKENT MH.; BADEMLİ CD., NARLIKUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KAYAKÖY; , CAMİ SK., HASAN ÇAVUŞ SK, İSİMSİZ118, İSİMSİZ120, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ136, İSİMSİZ139, İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ160, İSİMSİZ162, İSİMSİZ173, İSİMSİZ73, İSİMSİZ84, sultanselim çıkmazı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KAYAKÖY MH.; ADNAN MENDERES CD., AKIN ÇK., AKKAŞ SK., AKTAŞ SK., ATATÜRK CD., BAŞTÜRK ÇK., BERBER ÇK., BEY ÇK., BEYAZIT SK., BUKET SK., ÇAKIRCALI SK., ÇAMURLUK SK., ÇAVDAR ÇK., ÇAVUŞ ÇK., ÇELEBİ CD., ÇİÇEK SK., DEPO SK., DERE SK., DEVECİ ÇK., DİLSİZ SK., DİNÇ SK., DOĞAN ÇK., DORUK, DOYRANLI YOLU, ERDEM SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FAVZİ ÇAKMAK SK., KABAKOĞLU ÇK., KALE MEYDANI CD., KANARYA SK., KAYA ÇK., KAYAKÖY, KAYALAR SK., KAZIM KARABEKİR CD., MALAZGİRT SK., MEHMET AKİF CD., MEŞE ÇK., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUHTAR ÇK., NAMIK KEMAL CD., NAR SK., ONBAŞI SK., ORKİDE ÇK., SAKARYA SK., SARIGÖLLÜ ÇK., SEVER ÇIKMAZI, SULTAN SELİM ÇK., ŞİRİNBEBE ÇK., TÜRK SK., ÜÇ HAZİRAN CD., VURAL SK., YASEMEN ÇK., ZAMBAK ÇK., ZEYTİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ÇERİKÖZÜ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında ÇERİKÖZÜ MH.; ÇERİKÖZÜ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜLTEPE, PINARBASŞI SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında DİBEKÇİ; , İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ3, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında DİBEKÇİ MH.; DİBEKÇİ ARA YOL PATIKA, DİBEKÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, DİBEKÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBURUN; , KÜÇÜKBURUN YAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜKBURUN MH.; KÜÇÜKBURUN KÖYÜ, KÜÇÜKBURUN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ14, İSİMSİZ7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KOZBEYLİ; İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ98, KIVILCIM KEMAL ANADOL, KOZBEYLI KUME EVLER, KOZBEYLİ KÖYÜ KÜME EVLER, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLER, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ, KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, , BARBAROS, İSİMSİZ102, İSİMSİZ103, İSİMSİZ15, İSİMSİZ19, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ75 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında KOZBEYLİ MH.; KOZBEYLİ, KOZBEYLİ KÖYÜ YOLU KÜMESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; , GAMZE, 1128. SK., BERKAY SK., BORA SK., DESTAN, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ41, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ5, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KAZLI, M.CELAL AKPOLAT, M.CELAL AKPOLAT CAD., MİMAR SİNAN CD., NACİ AKSOYDAN, SEZGİN SK., SONGÜL, TEKİN KİPÖZ, YAREN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 09:30:00.000-2024-01-17 15:30:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 1101. SK., 1102. SK., 1110. SK., 1123. SK., 1126. SK., 1128. SK., 1129. SK., 1131. SK., 1137. SK., ADİL SK., AKDOĞAN SK., ALTUN SK., ARDA SK., ATABEY SK., ATAKAN SK., AY SK., BABÜRŞAH CD., BALABAN SK., BARBAROS, BODRUM CD., CANPOLAT SK., ÇALIKUŞU SK., DENİZ SK., DİLEK CD., ESKİŞEHİR SK., FENER SK., GÖKÇE SK., GÜLÇEHRE SK., GÜLİSTAN SK., İ. SEFA KÖSE REİS OĞLU CD., İLKİM EYLÜL SK., İNCİ SK., İSTANBUL CD., KALENDER, KESTEL SK., KISMET SK., KÖROĞLU SK., KUBİLAY CD., M. CELAL AKPOLAT CD., MARTI SK., MERİH SK., MEVLANA CD., MURAT SK., NACİ AKSOYDAN CD., NAZLI SK., NENE HATUN SK., ÖREN SK., ÖZDEN, ÖZLEM SK., PAŞAOĞLU SK., PEHLİVAN SK., PIRLANTA SK., PROF. MUAMMER AKSOY CD., RENGİN SK., SAKA SK., SAKİN SK., SEDA SK., SEDEF SK., SERAP SK., SONGÜL SK., SÜMER, ŞAİR EŞREF CD., ŞEHİT FETHİ BEY SK., TANRIVERDİ SK., UĞURLU SK., ULUÇ SK., ULUS CD., UZUNYOL SK., ÜLGEN, YALOVA CD., YELİZ SK., YUNUS EMRE CD., ZAFER CD., ZİYA GÖKALP elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 17:00:00.000 saatleri arasında SULUDERE; İSİMSİZ209, İSİMSİZ211, İSİMSİZ212, İSİMSİZ243, YUKARIAKKAVAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında İSMETPAŞA; , İSİMSİZ103, İSİMSİZ35, İSİMSİZ37, İSİMSİZ39, İSİMSİZ90 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KOCAOBA; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında SALİMBEY; , Çamurlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında KAZIMDİRİK MH.; 195. SK., 196. SK., 197. SK., 198. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, FATİH SULTAN MEHMET CD., MUSTAFA KEMAL CD., 195. SK., 200. SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GEDİZ CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ERGENE; YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-17 2024-01-17 10:00:00.000-2024-01-17 16:00:00.000 saatleri arasında ERGENE MH.; 525. SK., YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.