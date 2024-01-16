17 Ocak İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:34

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET; 6710, İSİMSİZ22 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında CUMHURİYET MH.; 6701. SK., 6703. SK., 6704. SK., 6710/1. SK., 6710/5. SK., ALİM DAĞHAN CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında AKSOY; , 1750. SK., 1775/4. SK., 1780/2. SK., HASAN TAHSİN ABAKAN SK., YALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YALI; , İSİMSİZ107, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ70, İDİL BİRET CADDESİ elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 09:00:00.000-2024-01-17 15:00:00.000 saatleri arasında YALI MH.; 6327. SK., 6328. SK., 6329/1. SK., 6329/2. SK., 6402. SK., 6403. SK., 6404. SK., 6405. SK., 6406. SK., 6415/1. SK., 6417. SK., 6419. SK., 6420. SK., 6421. SK., 6435. SK., 6439. SK., 6442. SK., 6445. SK., 6446/3. SK., 6436. SK., 6473. SK., 6474. SK., 6482. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır