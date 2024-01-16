17 Ocak MANİSA TURGUTLU elektrik kesintisi: TURGUTLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:35

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:35

MANİSA TURGUTLU ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TURGUTLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TURGUTLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-17 2024-01-17 12:00:00.000-2024-01-17 18:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ; , IRLAMAZ, İSİMSİZ14, İSİMSİZ17, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ68 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-17 2024-01-17 12:00:00.000-2024-01-17 18:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ MH.; IRLAZ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ elektrik kesintisi yaşancaktır