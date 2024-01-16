17 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

SAKARYA ilinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİFUATPAŞA, ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 844., 846., 869., 892., 897., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, BİLAL HABEŞİ SK., ÇIFTLIK, ÇIFTLIK SK., ÇİFTLİK SK., DOLGUN, DOLGUN SK., ELVAN BEY SK., ENVER PASA, ENVER PASA SK., ENVER PAŞA SK., ESME YOLU, ESME_1, EŞME, EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., EŞME YOLU SK., FETİH SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GONCA SK., GÜLİSTAN SK., HALİT PAŞA CD., HÜSNÜ SOYKAN SK., IBNI SINA, ISTANBUL, İBNİ SİNA SK., İSTANBUL CD., KADİFE SK., KARDELEN SK., KAYNAK SK., KILIÇ ARSLAN SK., KONYALI ALİBEY CD., MALAZGIRT SK., MALAZGİRT SK., NEFİ SK., NİZAMÜLMÜLK SK., PAPATYA, PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, RAUF DENKTAŞ CD., SAADET, SAADET SK., ŞABAN DİŞLİ, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., LEYLAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde ALMAATA, ALMAATA SK., AYDENIZ, AYDENİZ SK., BAĞCIOĞLU SK., BEDİR, BEDİR SK., BISKEK, BİŞKEK SK., ÇIGDEM, ÇİĞDEM SK., ELBURUNİ SK., G.HAYDAR DOĞAN SK., GAZİ HAYDAR DOĞAN SK., GEYVE DEVLET HASTANESİ, GÜMÜŞ, HAFIZ FUAT ÇELEBI, HAFIZ FUAT ÇELEBİ SK., HİCRET SK., KONYALI ALIBEY, KONYALI ALIBEY CD., KONYALI ALİ BEY CD., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF SK., MELİHŞAH SK., MERCAN, MERCAN SK., MESCİD-İ AKSA SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ, MOLLA GÜRANİ SK., MÜFTÜ, MÜFTÜ SK., ORKIDE, SARI ALI, SARI ALİ, SARI ALİ SK., SEFA, SEFA SK., TARIK BİN ZİYAD SK., TEPE SK., TEPECİK SK., UHUD SK., VİLDAN SK., YURT, YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGCAZ, BAĞCAZ mahallelerinde BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR SK., KEMERLER, KEMERLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, GAZIPASA, GAZİPAŞA, GÖL, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ARMA SK., ASLAN, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., BAHİA İÇİ YOLU, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA 1/1, BALKAYA SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BÜLBÜL SK., ÇAĞLA SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇILEK, ÇİLEK SK., DEBA EVLERİ İÇİ YOLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., DOĞAKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ELMA, ELMA SK., EMIL, EMİL SK., ENGİNAR SK., ERENLER, ERENLER CD., ERMIS, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİPAŞA CD., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 1, ISTANBUL DERE 1/1, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KADIPINAR SK., KAPLAN, KAPLAN-, KAPLAN SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAAĞAÇ SK., KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KIZILCIK SK., KUGU, MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NAILIYE, NAILIYE/4, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., NERGİZ SK., ORMAN, ORMAN YOLU, ÖZEN SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SÜLÜN, SÜLÜN SK., VELIOGLU, VELİOĞLU SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEDIGÖZ, YEDIGÖZ CD., YEDIGÖZ/1, YEDİGÖZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE mahallelerinde 1004 SK., 1015 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4033, 4033 SK., 4034 SK., 4035 SK., 4038 SK., 4039 SK., 4039/1. SK., 4040 SK., 4041, 4041 SK., 4045 SK., ATATÜRK BLV., DEGIRMEN, DEĞİRMEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE mahallelerinde AKGÜN SK., AYDINLIK SK., BAŞAKLI SK., BAYGIN SK., CEVAT AYHAN., GÖREN SK., GÜRAY SK., IBRAHIM ÖZYURT, IBRAHIM ÖZYURT SK., KIRIK SK., KISLA, KISLA CD., KIŞLA CD., KIZÇEŞME SK., NİLAY SK., ORHANGAZİ CD., PAMUK SK., SİPER SK., ŞEHİT MUSTAFA AKYILDIZ SK., TRAFO SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 194 NOLU SK., 195 NOLU, FIKRET, GÖKALP, GÖKALP SK., MENEKŞE SK., SEDAT KİRTETEPE CD., TÜL, TÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBAŞI FUADİYE, FATİH, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde ADİL, ASIL, ATATÜRK, BARBAROS CD., CANAN, CANAN SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAYBAŞI CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, KADİR SK., OSMANGAZI, OSMANGAZİ CD., ÖNDER, ÖNDER SK., PİRİ REİS SK., SELİMİYE CD., SERKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, BATUHAN SK., ECRIN, GÜNDÜZ, HERCAI, HERCAİL SK., NESLIHAN, NURDAN, UFUK SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 394. SK., 396. SK., ALTINOVA KOOPERATİF SİTESİ İÇİ, ÇARK CD., KETEN SK., MEHMETÇIK, YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 397. SK., 399. SK., AHMET YESEVİ SK., KALENDER SK., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ENDER SK., KORTEPE, KORTEPE CD., MESALE, MEŞALE SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., UYGAR SK., ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 30. SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., ZIYA PASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, GÖLCE, MERKEZ, SEYHTIMARI, ŞEYHTIMARI, YENIÇAM, YENİÇAM mahallelerinde BAYRAMOGLU, ÇELIKLER/5, ÇELİKLER, DEDELER, DEDELER SK., EYÜPLER, EYÜPLER SK., GAZİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇELER, GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., İNANLAR, İNANLAR SK., İSMAİL EFENDİ SK., KANDIRA YOLU, KAYAKLAR, KAYAKLAR SK., KAYAKLAR/1, KONAK/2, MOLLAAHMETLER, MOLLAAHMETLER SK., MOLLAAHMETLER1, MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YAKUPKALFALAR, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİÇAM SK., ZADELER, ZADELER 2, ZADELER/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YEŞİLKÖY mahallelerinde AKPINAR, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/3, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇIRALI, ÇİÇEKYUSUF SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, İsimsiz113, KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE/2, KARADERE/4, KARADERE/7, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, MADEN, MADEN 1, MADEN SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MERKEZ 1, MERKEZ SK., MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ/1_11, MERKEZ/4_1, MERKEZ/62, MERKEZ/72, MERKEZ_10, MERKEZ_8, MERKEZ_9, ORTA SK., SABAN, SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, ŞABAN SK., TEPEBASI, TEPEBASI/1, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., YENI, YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MERKEZ, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., ŞİFALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.