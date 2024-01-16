17 Ocak SAKARYA ERENLER elektrik kesintisi: ERENLER ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ERENLER ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. ERENLER'de 17 Ocak Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ERENLER ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ERENLER ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ERENLER mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
ERENLER ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, TABAKHANE mahallelerinde 1004 SK., 1015 SK., 4031 SK., 4032 SK., 4033, 4033 SK., 4034 SK., 4035 SK., 4038 SK., 4039 SK., 4039/1. SK., 4040 SK., 4041, 4041 SK., 4045 SK., ATATÜRK BLV., DEGIRMEN, DEĞİRMEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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