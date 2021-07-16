17 yaşındaki çocuk, imam nikahı kıyılan 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü
Balıkesir'de 17 yaşındaki çocuk, 'imam nikahıyla' birlikte yaşadığı 16 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki S.Y. ile 'imam nikahı' kıyılarak birlikte yaşadığı 16 yaşındaki M.A. arasında tartışma çıktı. S.Y., M.A.’yı bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İddiaya göre tartışmanın sebebi, M.A.'nın komşusuna tencere vermesiydi.
Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edildi. Ameliyata alınan M.A., kurtarılamadı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli S.Y. nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı.
S.Y. hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı bulunmadığı öğrenildi.
Katil zanlısı S.Y. emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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