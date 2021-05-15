Kadın cinayeti: 71 yaşındaki imamlı nikahlı eşi tarafından öldürüldü
Diyarbakır'da Şehmuz A. (71), imam nikahıyla 25 yıldır birlikte yaşadığı Şirvan Dönmez'i (46), 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 13 Mayıs’ta saat 03.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz A., imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Şirvan Dönmez ile tartıştı. Tartışmanın ardından Şehmuz A. ve Dönmez, uyumak için ayrı odalara geçti. Bir süre sonra Şehmuz A., mutfaktan aldığı bıçakla, Şirvan Dönmez'in bulunduğu odaya girdi. Şehmuz A., uyuyan Şirvan Dönmez’i 5 yerinden bıçakladı.
Annelerinin sesine uyanan çocuklar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Şirvan Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayın ardından kaçan Şehmuz A. ise bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Şehmuz A., ilk ifadesinde cinayeti "kıskançlık nedeniyle işlediğini" öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şirvan Dönmez’in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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