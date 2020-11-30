17 yaşındaki Gülnur, başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki Gülnur Y, evinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Gülnur Y'nin baş ucunda "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazılı not bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş çıkışı eve gelen Ahmet Y., kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine şüphelenerek eşi Fadime Y.'yi aradı. Bu sırada komşu ziyaretinde olan anne Fadime Y., eve gelerek anahtarla kapıyı açtı.
İçeriye giren anne ve baba, çocukları Gülnur Y.'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede bulunan av tüfeği muhafaza altına alındı.
Ekipler ayrıca Gülnur Y.'nin baş ucunda kendisinin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Bulunan notta Gülnur Y.'nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi.
Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
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