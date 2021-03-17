17 yaşındaki kız, bir erkek tarafından öldürüldü
Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, genç kızı bıçakla yaraladı.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y, genç kızı bıçakladı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
E.Y ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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