18 Ocak İZMİR GAZİEMİR elektrik kesintisi: GAZİEMİR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

İZMİR GAZİEMİR ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GAZİEMİR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GAZİEMİR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH MH.; SANAYİ CD., 1149/2. SK., ATATÜRK, 1148. SK., 1148/1. SK., 1148/2. SK., ATATÜRK CD., SANAYİ, SANAYİ CD., 1142. SK., 1142/1. SK., 1142/3. SK., 1143. SK., 1145. SK., 1145/1. SK., 1146. SK., 1147. SK., 1147/1. SK., 1147/2. SK., 1147/3. SK., 1182, ATATÜRK CD., ÇAMLIK, 1181. SK., ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında MENDERES; , 1006. SK., İSİMSİZ10 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında MENDERES MH.; 1001. SK., 1001/1. SK., 1002. SK., 1002/1. SK., 1002/2. SK., 1002/3. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1004/1. SK., 1004/2. SK., 1005. SK., 1008/1. SK., 1149. SK., 1149/1. SK., 1150. SK., 1151. SK., 1151/1. SK., 1152. SK., 1153. SK., 1154. SK., 1155. SK., 1156/1. SK., ATATÜRK CD., BÜYÜK MENDERES CD., MUHTAR BESİM GÖKER SK., 1099. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında FATİH; , , , elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 10:00:00.000-2024-01-18 16:00:00.000 saatleri arasında DOKUZ EYLÜL MH.; ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşancaktır