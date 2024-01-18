18 Ocak KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:26

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MAZLUM SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ATATÜRK CD., AZRA ARAT SK., ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FUŞYA, LEYLAK SK., MELEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ mahallelerinde 15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 45.İSİMSİZ SK, ALI ÖRDEM, CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GÜNES, GÜNEŞ SK., KAYIN AGACI, KOCAPINAR SK, MANDALINA AGACI, ÖMÜR SK., PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİT, KÖRFEZ mahallelerinde ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde FATİH. CD., FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, ÖRNEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALIPASA mahallelerinde BAĞDAT CD., ESİN ÇIKMAZI SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, KIŞLA SK., KÖSE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.