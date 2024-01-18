18 Ocak MANİSA SARIGÖL elektrik kesintisi: SARIGÖL ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:25

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:25

MANİSA SARIGÖL ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SARIGÖL ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte SARIGÖL mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA; , İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ25, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ44, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 09:00:00.000-2024-01-18 15:00:00.000 saatleri arasında BAĞLICA MH.; 3. CADDE, 3. CADDE., ALAŞEHİR EŞME YOLU, ATATÜRK, BAGLICA KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLICA, BAĞLICA KÖYÜ YOLU, PATİKA, ZAFER elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 18:00:00.000 saatleri arasında ÇANAKÇI; İSİMSİZ62, İSİMSİZ77 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 18:00:00.000 saatleri arasında ÇİMENTEPE; , ÇİMENTEPE KÖY İÇ YOLU, ÇİMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEDE-1, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ9, MERCAN SOKAK, SON DURAK, YAYLA elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-18 2024-01-18 12:00:00.000-2024-01-18 18:00:00.000 saatleri arasında ÇİMENTEPE MH.; ÇİMENTEPE KÖYÜ YOLU, MERCAN SOK., MİNİK S.K, SARIGÖL YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır