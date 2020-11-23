Yine Metro Turizm! 19 yaşındaki erkek yolcuyu taciz etti

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:30

Adı birçok kez cinsel taciz ve cinsel istismarlarla anılan Metro Turizm'de yine bir skandal yaşandı. Kayseri'den Çorum'a giden 19 yaşındaki erkek A.C.G. 12 Eylül 17:00'da Metro Turizm'in otobüsene bindi. 35 numaralı koltuğa oturan A.C.G.'nin yanına bir süre sonra 60 yaşlarındaki otobüsün ikinci şoförü F.H. geldi. A.C.G., F.H.'ye otobüsün Çorum'a ne zaman varacağını sordu ve sohbet başladı.

F.H., A.C.G.'ye nereli olduğunu sordu, A.C.G. de Çorumlu olduğunu söyleyince, "Çorum'un adamı şort giyer mi?" ifadelerini kullandı. A.C.G., Çorum'ıun insanının mert olduğunu söyledi.

KRT’nin haberine göre; Bu konuşmadan sonra F.H., A.C.G.'nin bacağını okşamaya başladı.

Daha sonra yaşananları A.C.G. ifadesinde şöyle anlattı:

Sağ eli ile şortumun üstünden cinsel organımı okşadı. "Yapma" dedim. Şahıs bu sefer 'senin kuşun uyuyor galiba' dedi, elini şortumun içine soktu cinsel organımla oynamaya başladı. Bana, 'istersen oral seks yapayım sana 200 TL vereyim' dedi. Ben olmaz deyince "o zaman sana 500 TL vereyim sen de bana bir şeyler yap" dedi. Ben de 'olmaz' dedim. O sırada otobüs halen hareket halindeydi. Bana "otobüs mola verince tuvalete gidelim, ya da otobüsün alt katına inelim" dedi, 'olmaz' dedim.

Şahıs yine ara ara şortumun üzerinden ara ara okşamaya devam ediyordu, ben 'yapma' dedim. O sırada aracın muavini bize doğru geldi, şahıs şarj aletimi alarak ilk oturduğu yere geçti. Muavin gitti, tekrardan şahıs etrafa baktı ve bana ait olan şarj aletini alarak iki bacağımın arasından ön koltuk arkasındaki file kısmına koydu ancak yavaş hareket etti, dirseği ile cinsel organıma dokunuyordu. Ben yine tepki gösterdim.

GENÇ YARDIM İSTEDİ

Taciz eden Metro Turizm çalışanının çocuğun cinsel organına dirseğiyle teması net bir şekilde görülüyor. Şikayetçi olmasının üzerinden 2 ay geçtiğini ifade eden genç çocuk konuyla ilgili yardım istedi.

İşte A.C.G.'nin ifadesi...