1936 model araba için istediği para dudak uçuklattı
Konya’dan 2 yıl önce bir tanıdığına ziyarete gittiği Sivas’ta beğendiği aracı alarak memleketi Konya’ya getiren Özkan Terzioğlu, 1936 model aracına verilen 800 bin liralık teklifleri kabul etmiyor.
Konya'da araç kiralama işi yapan Özkan Terzioğlu, 2 yıl önce
bir tanıdığını ziyaret etmek için Sivas'a gitti. Ziyaret sırasında 1936 model
bir Plymouth marka aracı gören Özkan Terzioğlu, araç sahibine aracı kendisine
satmasını istedi. Uzun süren pazarlığın ardından Terzioğlu aracı aldı ve çekici
yardımıyla Konya'ya getirdi. Araç üzerindeki boya akıntıları ve bazı noktalara
kaporta bakımı yaptıran Özkan Terzioğlu, araca yaklaşık 2 yıl boyunca binerek
geçmiş yıllardan içinde kalan heyecanını bu şekilde yendi.
Aracı alma hikayesini anlatan Terzioğlu, “Sivas'ta bulunan
bir ağabeyimizi ziyarete gittiğimde görmüştüm bu aracı orada araç epey bir
ilgilimi çekti. Daha sonra bir pazarlık oluştu aracı aldık 2 yıl önce. Aracı
aldığımızda bazı eksikleri vardı, onları tamamlamak için Konya'ya getirdik
Sivas'tan çekiciyle. Konya'da ise sanayide ufak tefek boya eksiklerini falan
yaptık. Motoru zaten olduğu gibi orijinal fabrika çıkışı gibi yerindeydi.
Önemli bir işlem yapmadık aracın motoruna. Sadece biz, boya akıntıları
fazlalıkları vardı, kaporta eksiklerini tamamladık şimdi aracımıza biniyoruz”
dedi.
‘ARACI ÖNCE BİNMEK İÇİN ALMIŞTIK’
Gezmeye çıktığı aracına ilgi fazla olunca aracı satmaya
karar veren Özkan Terzioğlu, “İlk etapta aracı binmek için aldık. Hevesimiz de
vardı geçmiş yıllardan evet ama saklayacak bir garajım yok. Trafikteyken ilgi
odağı oluyor bazı araçlar önüme duruyor fotoğraf için. Biz bunun gibi defalarca
kazalar atlattık. Önümüze kıranlar, sıkıştıranlar fotoğraf video çekmek
isteyenler bu tür olayları yapıyor. Zaten araç eski, biz bunun hakkından
gelemeyeceğiz diye satmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
‘800 BİN LİRA TEKLİF GELDİ’
Aracı satmaya karar verdikten sonra birçok teklifin
geldiğini anlatan Özkan Terzioğlu, “Düğün teklifleri geldi, film çekimleri
teklifleri geldi. Onun haricinde ise sanatçı transfer teklifleri geldi. Biz o
şekilde yapmadık kabul etmedik. Satış anlamında gelen teklifler ise geçen yıl
iyi bir teklif gelmişti ama biz o sıralarda araçtan hevesimizi almadığımız için
yine vermedik. Şimdi işlemler tamamlanınca bize para teklifleri geldi 700 bin
lira 800 bin liralar geldi. Lakin aracın benim gözümdeki değer bu değil.
Değerini bulursa tabii ki gider” şeklinde konuştu.
‘BU ARAÇLARDAN BİRİ ANITKABİR’DE MÜZEDE’
Terzioğlu, “Aldığım aracın sahibinin söylediğine göre ise rahmetli Adnan Menderes'in parti kurduğu zaman seçim çalışmalarında kullandığı arabaymış. Aslında araştırmadık işin doğrusu, araştırmaya da gerek yok. Duruşu itibariyle bu araçlardan Türkiye'de az sayıda var. Biliyorsunuz biri Anıtkabir'deki müzede” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
- Trafikte tartıştığı araca çarpıp kaçtı: O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Erdoğan'a kötü haberler! İlk kez bu kadar düştü
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem!
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Çanakkale karartması!
- Mustafa Şentop'un 'Bozkurt' açıklamasına tepki
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı