2 bin yıllık Herkül’ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar

18 Aralık 2020 Cuma, 10:48

İznik’in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş Mevkisi’nde 1800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmiş, kaya üzerine kabartma olarak işlenen heykelin sağ elindeki gücünü temsil ettiğine inanılan asa yok olmuştu.





Günden güne yok olma aşamasına gelen Herkül kabartması yine definecilerin hedefi haline geldi. Yüz kısmının yarısı yok edildi ve üzerine delik açıldı. Ayrıca, Herkül kabartmasının olduğu eski taş ocağı alanı daha önce dökülen zeytin çorağı ile bataklığa dönüştü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İznik İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bugün Herkül’ün bulunduğu alana giderek incelemede bulundular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

