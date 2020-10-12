2 gün önce duyurulan yüz yüze eğitim programı değiştirildi

12 Ekim 2020 Pazartesi, 06:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8 Ekim’de duyurduğu yüz yüze eğitimde verilecek derslere ilişkin çizelde, önceki gün değişiklik yaptı. 4. sınıfların yüz yüze ders programında yapılan değişikliğe göre, 3 ders saati öngörülen matematik dersi 2 ders saatine indirildi. Programa, bir ders saati Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eklendi.

Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiği; okulöncesi ve birinci sınıfların ardından ilkokul 2, 3 ve 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve lise 12. sınıflar ile köy okulları ile özel eğitim okullarının da yüz yüze eğitime başlayacağı açıklanmıştı. MEB, 8 Ekim’de illere gönderilen yazı ile yüz yüze eğitimin içeriğini duyurdu. Öğrencilerin haftada 2 gün okula gideceği aktarılan yazıda, okullarda işlenecek dersler ve kaç ders saati işleneceği de belirtildi. Buna göre, 4. sınıflar için duyurulan programda, ilk gün 3, ikinci gün 2 saat olmak üzere toplam 5 ders saati Türkçe; ilk gün bir, ikinci gün iki ders saati olmak üzere toplam 3 ders saati matematik, ilk gün ve ikinci gün birer olmak üzere toplam 2 ders saati fen bilimleri; birer ders saati de sosyal bilgiler ve yabancı dil yer aldı.

2 GÜN SONRA DEĞİŞTİ

Ancak, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ekim’de gönderilen ek yazı ile 4. sınıfların ders programında değişiklik yapıldı. “Uygulamada görülen tereddütleri gidermek amacıyla ek açıklamaların gerekli görüldüğü” kaydedilen yazı ile toplam 3 ders saati olan matematik dersi azaltıldı ve 2 ders saatine düşürüldü. Matematikten azaltılan bir ders saati ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine eklendi. Yeni programa göre, 4. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitimin ikinci gününde bir ders saati de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi görecek.

Öte yandan, yazıda, “ilkokulda okutulan yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öncelikle okulun kadrolu alan öğretmenlerince, kadrolu alan öğretmeninin bulunmaması durumunda sınıf öğretmenince okutulmasının sağlanacağı” kaydedildi.