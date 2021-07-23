Tartıştığı 2 kardeşini öldürdü

23 Temmuz 2021 Cuma, 23:14

Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K., Ş.K. ve İ.K. isimli kardeşler arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda abi İ.K. tabanca ile kardeşlerine ateş etmeye başladı.

Yaralanan kardeşler Ş.K. ve S.K. kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinden kaçan İ.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 2 kardeş ile birlikte Atatürk Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları ölüm haberinin ardından fenalık geçirdi. Olayla ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.

