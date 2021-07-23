Dut ağacının dalı yüzünden tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü

Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde iddiaya göre, tarla sınırında bulunan dut ağacının dalı diğer tarlaya geçtiği için kuzenler M.T. ve Aygün Tehçi arasında tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün Tehçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Aygün Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. M.T. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.