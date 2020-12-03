2. Lig'de gol yağmuru

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 13. hafta maçları yapıldı.

AA
03 Aralık 2020 Perşembe, 15:54
2. Lig'de gol yağmuru
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Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 13. hafta ertelenen 3 maç dışında tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor: 3-3

Amed Sportif Faaliyetler-İnegölspor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Afjet Afyonspor: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Çorum FK: 1-0

Şanlıurfaspor-Manisa FK: 0-2

Uşakspor-Sarıyer: 1-1

Hacettepe-Gümüşhanespor: 3-0

Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sancaktepe FK-Niğde Anadolu FK ve Anagold 24Erzincanspor-Kocaelispor müsabakaları ertelendi.

Kırmızı Grup

Karatay Termal 1922 Konyaspor-GMG Kastamonuspor: 1-0

Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: 4-1

Tarsus İdman Yurdu-Turgutluspor: 4-0

Kırklarelispor-Kardemir Karabükspor: 0-0

Vanspor FK-Serik Belediyespor: 2-2

Pazarspor-Bayburt Özel İdare: 4-0

Karacabey Belediyespor-Pendikspor: 1-0

Bodrumspor-Mamak FK: 7-2

Kırşehir Belediyespor-Sivas Belediyespor: 3-1

Not: Grupta 13. haftada oynanması gereken Sakaryaspor-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakası ertelendi.




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