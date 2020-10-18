2 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif çıktı

Samsun Valiliği, İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Ortaokulu’nda 2 öğretmen ve 3 öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Cemil Ciğerim
18 Ekim 2020 Pazar, 05:30
2 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif çıktı
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Valilik, temaslı olabilecek öğrenci ve öğretmenlerin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Açıklamada, “Destekleme ve yetiştirme kurslarında görülen pozitif vakalar ile öğrenci ve öğretmenlerimizin durumları yakından takip ediliyor” denildi.


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