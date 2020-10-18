2 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif çıktı

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

Valilik, temaslı olabilecek öğrenci ve öğretmenlerin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Açıklamada, “Destekleme ve yetiştirme kurslarında görülen pozitif vakalar ile öğrenci ve öğretmenlerimizin durumları yakından takip ediliyor” denildi.