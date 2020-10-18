2 öğretmen ve 3 öğrenci pozitif çıktı
Samsun Valiliği, İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane Ortaokulu’nda 2 öğretmen ve 3 öğrencinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Valilik, temaslı olabilecek öğrenci ve öğretmenlerin karantinaya alınmasının kararlaştırıldığını ve uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. Açıklamada, “Destekleme ve yetiştirme kurslarında görülen pozitif vakalar ile öğrenci ve öğretmenlerimizin durumları yakından takip ediliyor” denildi.
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