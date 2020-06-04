20 gündür aranan PTT çalışanının cansız bedeni bulundu

04 Haziran 2020 Perşembe, 12:22

Kaş’a bağlı Gömbe Mahallesi’ndeki PTT Şubesi’nde dağıtıcı olarak görev yapan Tayman, 15 Mayıs’ta ailesini arayıp iftara gideceğini söyledi. Tayman’dan bir daha haber alınamadı. Yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Aynı gün ilçe merkezinde görülen, bir gün sonra ise bir taksicinin Pirhasanlar Mahallesi’ndeki Eşek Göleti civarında bıraktığını söylediği Tayman için gölette dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Ancak sonuç alınamadı.

Taksiciye, “Arkadaşlarım gelip alacak” dediği öğrenilen Tayman’ın araçtan indiği yer olan göletin yakınındaki yonca tarlasını sulamaya giden çiftçi onun cansız bedenini buldu.

Jandarma ekiplerinin incelemesi sırasında cesedin cebinden Tayman’a ait kimlik çıktı. Olay yerine çağrılan ağabeyi İsmail Tayman ve babası Münir Tayman onu teşhis etti.

Genç PTT çalışanının cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.